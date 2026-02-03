Голое тело женщины нашли в морозильной камере магазина в США

Правоохранители пока выясняют, как женщина могла туда попасть и почему она была голой. Однако ее семья уже подала иск против хозяйки магазина 50-летней Янелкис Гонсалес из-за того, что она не обследовала тщательно заведение перед закрытием, хотя получила сигнал о том, что из магазина «вышли не все покупатели».