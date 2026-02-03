Голое тело женщины нашли в морозильной камере магазина в США

Обнажённое тело 32-летнего врача-анестезиолога Мэссиелл Гарай Санчес обнаружили в морозильной камере одного из магазинов в американском Майами, штат Флорида, материал из Metro перевел aif.ru.
Правоохранители пока выясняют, как женщина могла туда попасть и почему она была голой. Однако ее семья уже подала иск против хозяйки магазина 50-летней Янелкис Гонсалес из-за того, что она не обследовала тщательно заведение перед закрытием, хотя получила сигнал о том, что из магазина «вышли не все покупатели».
«Не просмотрела или не использовала доступные записи с камер наблюдения, чтобы определить, осталась ли Санчес внутри магазина. Не успела своевременно обнаружить присутствие Санчес в морозильной камере и оказать разумную помощь или вызвать экстренную помощь», — говорится в иске.
Уточняется, что морозильник находился в складском помещении. Тело Санчес нашел работник склада на следующий день после ее пропажи.
По предварительной версии, медик могла сама в него нечаянно зайти, она разделась, испытывая гипотермию, — «парадоксальное раздевание» перед смертью из-за экстремального переохлаждения, когда человек снимает с себя всю одежду, что увеличивает потерю тепла.
Ранее в Турции отказались расследовать смерть голого туриста в шахте лифта отеля.