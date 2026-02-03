Новое коммунальное ЧП на востоке Прикамья: из-за аварии ограничили водоснабжение Кизела

КИЗЕЛ, 3 февраля, ФедералПресс. Очередная коммунальная авария произошла на востоке Пермского края. В этот раз она затронула Кизел. Ночью на сетях холодного водоснабжения произошел порыв магистральной трубы. Сейчас его устраняют специалисты, однако в ближайшие два дня подача воды жителям будет проводиться по графику — утром и вечером.