Новое коммунальное ЧП на востоке Прикамья: из-за аварии ограничили водоснабжение Кизела

«На месте работают ремонтно-восстановительные бригады, которые выполняют замену поврежденного участка на магистральном трубопроводе. На период проведения работ временно ограничили подачу горячей воды потребителям города и на ряде соцобъектов. Холодное водоснабжение будет осуществляться по графику», — рассказали в министерстве ЖКХ Пермского края.
В ведомстве добавили, что авария не повлияла на теплоснабжение домов и учреждений социальной сферы: оно осуществляется в полном объеме.
Утром во вторник в администрации Кизеловского муниципального округа прошло заседании комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили на нем представители МУП «Ключи», порыв случился около 04:00. Его место аварийным бригадам удалось найти к 08:00.
Из-за аварии в ближайшие два дня (3 и 4 февраля) вода жителям Кизела будет подаваться только по утрам (с 06:00 до 09:00) и вечерам (с 18:00 до 22:00).
«5 февраля после 00:00 планируется обратное переключение и возобновление нормального режима подачи воды потребителям. В Рудничный детский дом подвоз воды будет в 14:00», — отметили в администрации округа.
В связи с этой ситуацией местная прокуратура начала проверку.
Напомним, это уже не первое коммунальное ЧП на востоке Пермского края с начала года. В частности, уже дважды в январе возникали проблемы с теплоснабжением поселка Теплая Гора из-за аварийных остановов котлов.