Одна из девочек после ДТП под Красноярском в крайне тяжелом состоянии

По уточненным данным министерства, всего были госпитализированы семь человек (ранее озвучивалась информация о четырех и о шести попавших в больницу пострадавших). В минздраве отметили, что шестерым госпитализированным по 17 лет, а еще одному — 18 лет. Изначально их направили в больницы Бородина и Канска, затем троих санавиацией доставили в Красноярск.