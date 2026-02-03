Одна из девочек после ДТП под Красноярском в крайне тяжелом состоянии

Одна из несовершеннолетних, пострадавших в ДТП с грузовиком и «ГАЗелью» в Красноярском крае, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил минздрав региона.
«Девочка из Бородинской городской больницы доставлена санрейсом в КМКБ № 20 им. И. С. Берзона. В настоящее время проводится дообследование по программе политравмы», — рассказали в ведомстве.
По уточненным данным министерства, всего были госпитализированы семь человек (ранее озвучивалась информация о четырех и о шести попавших в больницу пострадавших). В минздраве отметили, что шестерым госпитализированным по 17 лет, а еще одному — 18 лет. Изначально их направили в больницы Бородина и Канска, затем троих санавиацией доставили в Красноярск.
ДТП произошло накануне вечером, 2 февраля, в Рыбинском муниципальном округе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным МВД, у грузовика Iveco отсоединился прицеп, выехав на встречную полосу и столкнувшись с пассажирской «ГАЗелью», в которой находились несовершеннолетние. Погибли пять человек, включая четырех подростков. Водителя грузовика, считающегося виновником аварии, задержали. Расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ).