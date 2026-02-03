Электрички на МЖД ходят с задержками из-за мороза

«В связи с установившимися низкими температурами по техническим причинам подвижной состав выдавался на линии с задержкой. Кроме того, на станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино в утренние часы поезда совершали незапланированные остановки по техническим причинам, с последующей высадкой пассажиров», — сказали в пресс-службе.
В связи с этим «движение пригородных поездов на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях осуществляется с отклонением от графика». МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и вместе с компанией-перевозчиком принимает все меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.
Ранее синоптики Гидрометцентра РФ сообщали ТАСС, что в период до 23:00 мск вторника, 3 февраля, в Москве и области действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Это связано с аномально холодной погодой, при которой среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7−12 градусов. «При этом норма составляет минус 6−8 градусов», — подчеркивали синоптики.