Электрички на МЖД ходят с задержками из-за мороза

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ сообщали ТАСС, что в период до 23:00 мск вторника, 3 февраля, в Москве и области действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Это связано с аномально холодной погодой, при которой среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7−12 градусов. «При этом норма составляет минус 6−8 градусов», — подчеркивали синоптики.