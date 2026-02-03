Ричмонд
Поезда на четырех направлениях МЖД идут с отклонением от графика из-за морозов

Из-за установившихся в регионе морозов движение поездов на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с отклонением от графика. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщила пресс-служба магистрали.

— Подвижной состав выдавался на линии с задержкой. Кроме того, на станциях «Раменское», «Реутов», «Домодедово», «Силикатная» и «Ступино» в утренние часы поезда совершали незапланированные остановки по техническим причинам, с последующей высадкой пассажиров, — говорится в публикации.

МЖД принимает все меры для ввода поездов в график.

2 февраля ряд электричек МЖД задерживались из-за погодных условий. При этом движение поездов на радиальных направлениях МЖД осуществлялось в штатном режиме по всем путям.

Пассажиры пожаловались на холод и снег в вагонах электричек на Московской железной дороге. Причиной этому стала вышедшая из строя система отопления. В пресс-службе МЖД сообщили, что оборудование может выйти из строя из-за сложных метеоусловий.