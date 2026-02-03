СМИ: Мальчик, найденный убитым в Ленобласти, был из неблагополучной семьи

Девятилетний мальчик, тело которого нашли в водоеме Ленинградской области, предположительно, рос в неблагополучной семье. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.
В семье, где воспитывались семь детей, брат и сестра ребенка часто болели и пропускали школу. Мальчик не посещал учебное заведение: мать хотела зачислить его в местную школу, но вовремя не предоставила необходимые документы, поэтому в зачислении ему отказали.
Семью посещал социальный педагог, однако меры воздействия на мать не оказали должного эффекта, передает Telegram-канал.
31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
2 февраля подозреваемого по делу Петра Жилкина задержали. В этот же день он признался, что увез ребенка, а затем утопил. Также в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, что несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем отвез его в Яльгелево и утопил в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления.
«Вечерняя Москва» узнала детали этого происшествия.