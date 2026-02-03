Ричмонд
В Архангельской области задержали подростка за подготовку диверсии

ФСБ задержала 15-летнего жителя Архангельской области по делу об участии в террористической организации и подготовке диверсии.

В Архангельской области задержали 15-летнего подростка по подозрению в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, с конца 2025 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение действовал по заданию куратора. Он подыскивал людей для совершения поджогов объектов транспортной инфраструктуры на территории Онежского района.

В настоящее время подросток заключён под стражу. Следственные действия по уголовному делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.

Ранее ФСБ РФ сообщала, что суд приговорил к семи годам лишения свободы подростка из Тверской области, готовившего поджог административного здания Министерства обороны России по заданию запрещённой в РФ украинской террористической организации. Несовершеннолетний был признан виновным в приготовлении к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации. По данным силовиков, он связался с куратором через мессенджер, провёл разведку объектов нападения и изготовил самодельные зажигательные устройства. Приговор в законную силу пока не вступил.