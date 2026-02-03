В Архангельской области задержали подростка за подготовку диверсии

Ранее ФСБ РФ сообщала, что суд приговорил к семи годам лишения свободы подростка из Тверской области, готовившего поджог административного здания Министерства обороны России по заданию запрещённой в РФ украинской террористической организации. Несовершеннолетний был признан виновным в приготовлении к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации. По данным силовиков, он связался с куратором через мессенджер, провёл разведку объектов нападения и изготовил самодельные зажигательные устройства. Приговор в законную силу пока не вступил.