Трое мужчин, угрожая оружием, забрали у москвича более 900 тысяч рублей

По словам Васенина, они угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, и потребовали передать деньги. Пострадавший отдал наличные, банковскую карту и перевел средства на указанный криптокошелек. Задержанными оказались 27-летний москвич и двое приезжих молодого возраста, 26 лет. Их нашли по адресам проживания в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а у одного из подозреваемых изъяли поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.