СМИ: Девятиклассник напал на школу в Уфе

В Уфе ученик девятого класса совершил нападение на территорию школы. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил источник Ufa1.
В результате происшествия пострадал один человек, а предполагаемый нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов, передает Telegram-канал.
Предварительно, он выстрелил в учителя, отмечает РЕН ТВ. Официального подтверждения пока нет.
Ранее, утром 22 января, в Нижнекамске подросток ранил ножом уборщицу. После этого мальчика, учащегося в средних классах, задержали. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Прокуратура контролирует ход расследования. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, ее здоровью ничего не угрожает. Отец школьника рассказал, что его сын учился хорошо и ни на что не жаловался. По словам мужчины, подросток не рассказывал о своих проблемах.