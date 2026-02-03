Что известно о гибели 9-летнего мальчика в Петербурге: полная хронология событий

Днём 30 января ребенок ушёл из дома в Красносельском районе Петербурга на прогулку. Он сказал родителям, что собирается зайти в гипермаркет на Таллинском шоссе, а затем покататься на расположенной неподалёку горке. Мальчик взял с собой рюкзак, но телефона у него с собой не было, и вскоре перестал выходить на связь.