Семь детей остаются на лечении после страшного ДТП с автобусом в Красноярском крае

Семь детей остаются на стационарном лечении после ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Двое из них — в тяжёлом состоянии.

Источник: Life.ru

«Остальные — в состоянии средней степени тяжести. Проведена эвакуация вертолётами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска», — сказал чиновник. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание помощи пострадавшим, добавил он.

Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Автобус перевозил 13 пассажиров, из них 11 были подростками. Погибшими оказались абитуриенты института ГУФСИН.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.