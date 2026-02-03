Семь детей остаются на лечении после страшного ДТП с автобусом в Красноярском крае

Семь детей остаются на стационарном лечении после ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Двое из них — в тяжёлом состоянии.