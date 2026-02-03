Семь детей остаются на лечении после страшного ДТП с автобусом в Красноярском крае

«Остальные — в состоянии средней степени тяжести. Проведена эвакуация вертолётами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска», — сказал чиновник. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание помощи пострадавшим, добавил он.
Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Автобус перевозил 13 пассажиров, из них 11 были подростками. Погибшими оказались абитуриенты института ГУФСИН.
