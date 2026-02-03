МВД: мошенники похитили больше миллиарда рублей на выплатах инвалидам

Более миллиарда рублей похитили мошенники на компенсационных выплатах за средства реабилитации. Об этом сообщил начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По его словам, сотрудники главка пресекли деятельность межрегиональной организованной группы. Участники схемы изготавливали фиктивные документы о покупке людьми с инвалидностью технических средств реабилитации. Эти бумаги направлялись в подразделения региональных отделений Социального фонда для получения компенсаций.
«Предварительный ущерб может превышать 1 млрд рублей», — сказал Курносенко.
Он добавил, что такие хищения осложняют обеспечение граждан средствами реабилитации. По данному же делу уже возбуждены и расследуются 19 уголовных дел. Аналогичные эпизоды выявлены в Московском регионе и Тюменской области.
Ранее в МВД предупреждали о другой схеме обмана. Отмечалось, что злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом рабочих приложений. После установки такие файлы позволяют аферистам получать доступ к данным устройства и управлять смартфоном удаленно. В частности, похищая личные сведения и деньги.