МВД: мошенники похитили больше миллиарда рублей на выплатах инвалидам

МВД раскрыло преступную схему, в рамках которой аферисты получали компенсации по фиктивным документам.

Источник: Комсомольская правда

Более миллиарда рублей похитили мошенники на компенсационных выплатах за средства реабилитации. Об этом сообщил начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

По его словам, сотрудники главка пресекли деятельность межрегиональной организованной группы. Участники схемы изготавливали фиктивные документы о покупке людьми с инвалидностью технических средств реабилитации. Эти бумаги направлялись в подразделения региональных отделений Социального фонда для получения компенсаций.

«Предварительный ущерб может превышать 1 млрд рублей», — сказал Курносенко.

Он добавил, что такие хищения осложняют обеспечение граждан средствами реабилитации. По данному же делу уже возбуждены и расследуются 19 уголовных дел. Аналогичные эпизоды выявлены в Московском регионе и Тюменской области.

Ранее в МВД предупреждали о другой схеме обмана. Отмечалось, что злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом рабочих приложений. После установки такие файлы позволяют аферистам получать доступ к данным устройства и управлять смартфоном удаленно. В частности, похищая личные сведения и деньги.