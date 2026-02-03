Девятиклассник напал на школу в Уфе

В Уфе девятиклассник напал на школу, в результате происшествия ранен один человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По его данным, нападавшего задержали. Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельствах случившегося уточняется.
