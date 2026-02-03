В Уфе девятиклассник напал на школу, есть раненый

В Уфе ученик девятого класса совершил нападение на одну из школ. Нападавший был задержан. Об этом пишет «КП-Уфа».
По данным РЕН ТВ, все произошло на третьем уроке во вторник, 3 февраля, в гимназии № 16. Десятиклассник был вооружен травматическим пистолетом. Предварительно, он выстрелил в учителя.
Сообщалось, что результате инцидента пострадал один человек. Однако позже власти Башкирии заявили, что пострадавших при нападении на школу в Уфе не было. Подростка удалось обезвредить и задержать.
Днем ранее, 2 февраля, Омский суд арестовал 14-летнего россиянина, поддерживавшего идеологию организации «Колумбайн»*. Подросток разработал план убийства в школе с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки. Жертвами должны были стать учащиеся и сотрудники школы.
* Признана в РФ террористической и запрещена.