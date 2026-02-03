Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем во время нападения на школу в Уфе

Семиклассник устроил поножовщину в лицее в Нижнекамске. Сначала он ранил уборщицу, затем взорвал несколько петард в коридоре учебного заведения и выстрелил из сигнального устройства. Главное об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».