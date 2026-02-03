Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем во время нападения на школу в Уфе

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев во вторник, 3 февраля, опроверг информацию о пострадавшем во время нападения девятиклассника на школу в Уфе, передает Telegram-канал RT.

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев во вторник, 3 февраля, опроверг информацию о пострадавшем во время нападения девятиклассника на школу в Уфе, передает Telegram-канал RT.

3 февраля в Уфе ученик девятого класса совершил нападение на территорию школы. В Сети появилась информация, что, предварительно, он выстрелил в учителя. Официального подтверждения пока нет.

Семиклассник устроил поножовщину в лицее в Нижнекамске. Сначала он ранил уборщицу, затем взорвал несколько петард в коридоре учебного заведения и выстрелил из сигнального устройства. Главное об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».