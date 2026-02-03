Ричмонд
Движение поездов ограничили в двух регионах

ЧЕБОКСАРЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Остановка трех грузовых составов произошла в Чувашии, в результате временно ограничено движение пассажирских поездов во Владимирской области и Татарстане. Об этом сообщает в Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, 3 февраля в Чувашской Республике на перегоне станций Шумерля — Вурнары по техническим причинам произошла остановка трех грузовых составов. В этой связи ограничено движение пассажирских поездов во Владимирской области и Республике Татарстан», — говорится в сообщении.

Горьковская железная дорога в своем Telegram-канале уточнила, что задержка до четырех часов коснулась движения поездов: № 58 Москва — Йошкар-Ола, № 128 Москва — Казань, № 54 Москва — Чебоксары, № 2 Москва — Казань. «Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов», — сообщается в Telegram-канале.

Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ограничения движения поездов в Чувашии, организована проверка обстоятельств нарушения движения железнодорожного транспорта. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.