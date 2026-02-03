Движение поездов ограничили в двух регионах

«По предварительным данным, 3 февраля в Чувашской Республике на перегоне станций Шумерля — Вурнары по техническим причинам произошла остановка трех грузовых составов. В этой связи ограничено движение пассажирских поездов во Владимирской области и Республике Татарстан», — говорится в сообщении.