ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на объекте энергетики в МО

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранца, готовившего по указанию спецслужб Украины взрыв на объекте энергетики в Московской области, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Новость дополняется.