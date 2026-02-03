ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на объекте энергетики в МО

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранца, готовившего по указанию спецслужб Украины взрыв на объекте энергетики в Московской области, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Новость дополняется.
