Власти Башкирии опровергли данные о пострадавших при нападении на школу в Уфе

Кильсенбаев опроверг данные о раненых при атаке на школу в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии опровергли информацию о пострадавших при нападении на школу в Уфе. С соответствующим заявлением выступил первый вице-премьер региона Урал Кильсенбаев.

Как известно, инцидент в Башкортостане произошел во вторник, 3 января. Тогда сообщалось, что в одной из местных школ девятиклассник напал на учебное заведение. Какие-либо подробности и причины не приводились, однако подчеркивалось, что один человек был ранен. Кто именно — также неизвестно.

Однако теперь власти Башкортостана опровергли данную информацию. Отмечается, что пострадавших в результате нападения на одну из школ региона не оказалось.