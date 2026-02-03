В Англии рабочего с фамилией Клейнов размололо в комбайне при сборе капусты

В британском Триспене во время сбора цветной капусты погиб 34-летний работник Алексей Клейнов, его размолотило в комбайне, материал из The Sun перевел aif.ru.
Автор публикации не уточняет, гражданином какой страны был Клейнов. Отмечается, что трагедия случилась еще в апреле 2024 года, слушания по делу начались в январе 2026 года.
Как выяснило следствие, Клейнов работал на поле, где выращивали цветную капусту, он заметил, что его менее опытная коллега с трудом прикрепляет пресс-подборщик к своему трактору. Мужчина пытался помочь установить конструкцию, что привело к трагедии.
На место вызвали экстренные службы, они пытались реанимировать Клейнова, но это не принесло результата.
Александр Эшен, инспектор по охране труда и технике безопасности, сообщил следственной группе, что мужчина проходил специальное обучение.
«Обучения должно было быть достаточно, чтобы господин Клейнов не совершил того, что он совершил, особенно учитывая, что в кабине трактора в тот момент никого не было. Что-то должно было подсказать ему, что его действия по своей сути опасны», — заявил в суде Эшен.
Пока суд планирует провести еще несколько заседаний по делу.
