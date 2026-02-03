В Англии рабочего с фамилией Клейнов размололо в комбайне при сборе капусты

«Обучения должно было быть достаточно, чтобы господин Клейнов не совершил того, что он совершил, особенно учитывая, что в кабине трактора в тот момент никого не было. Что-то должно было подсказать ему, что его действия по своей сути опасны», — заявил в суде Эшен.