«Пострадавших нет!»: власти опровергают информацию о раненых при нападении на школу в Уфе

В Уфе сегодня произошел инцидент в одной из школ. Как сообщает Telegram-канал «112», по предварительной информации, девятиклассник совершил нападение, один человек мог получить ранение, а нападавший был задержан.
Однако вскоре после первых сообщений ситуацию прокомментировал вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. Он опроверг информацию о раненых, заявив: «Пострадавших нет!».
