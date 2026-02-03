Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пострадавших нет!»: власти опровергают информацию о раненых при нападении на школу в Уфе

Вице-премьер Башкирии опроверг информацию о раненых при атаке на школу в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня произошел инцидент в одной из школ. Как сообщает Telegram-канал «112», по предварительной информации, девятиклассник совершил нападение, один человек мог получить ранение, а нападавший был задержан.

Однако вскоре после первых сообщений ситуацию прокомментировал вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. Он опроверг информацию о раненых, заявив: «Пострадавших нет!».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.