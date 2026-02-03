Никто не пострадал. Глава Башкирии прокомментировал нападение на школу

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16.
«Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — проинформировал руководитель региона.
По данным МВД по РБ, сегодня около 11 часов в дежурную часть Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о происшествии в городской гимназии № 16. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александр Воронежский.
«По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в официальном комментарии ведомства.
На место происшествия также прибыл мэр города Ратмир Мавлиев.
«По инциденту в гимназии № 16 все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно, — сообщил градоначальник. — Девятиклассники обижали парня. Зашёл вот с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал».
По данным мэрии Уфы, сразу после получения сигнала все службы среагировали оперативно.
По данным телеграм-канала Mash, у подростка должен был быть серьёзный разговор с классным руководителем. Предварительно, у него возникли проблемы с адаптацией после перехода из другой школы. Сегодня он якобы не пришёл на первые два урока и опоздал на третий. Перед нападением его успела заснять одноклассница, когда он шёл по коридору в маске.
Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по РБ выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — заявили в ведомстве.