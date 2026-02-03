Никто не пострадал. Глава Башкирии прокомментировал нападение на школу

По данным телеграм-канала Mash, у подростка должен был быть серьёзный разговор с классным руководителем. Предварительно, у него возникли проблемы с адаптацией после перехода из другой школы. Сегодня он якобы не пришёл на первые два урока и опоздал на третий. Перед нападением его успела заснять одноклассница, когда он шёл по коридору в маске.