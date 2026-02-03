Ричмонд
Никто не пострадал. Глава Башкирии прокомментировал нападение на школу

Радий Хабиров дал официальный комментарий по факту ЧП.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16.

«Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — проинформировал руководитель региона.

По данным МВД по РБ, сегодня около 11 часов в дежурную часть Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о происшествии в городской гимназии № 16. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александр Воронежский.

«По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в официальном комментарии ведомства.

На место происшествия также прибыл мэр города Ратмир Мавлиев.

«По инциденту в гимназии № 16 все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно, — сообщил градоначальник. — Девятиклассники обижали парня. Зашёл вот с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал».

По данным мэрии Уфы, сразу после получения сигнала все службы среагировали оперативно.

По данным телеграм-канала Mash, у подростка должен был быть серьёзный разговор с классным руководителем. Предварительно, у него возникли проблемы с адаптацией после перехода из другой школы. Сегодня он якобы не пришёл на первые два урока и опоздал на третий. Перед нападением его успела заснять одноклассница, когда он шёл по коридору в маске.

Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по РБ выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — заявили в ведомстве.