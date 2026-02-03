Ричмонд
Трагедия в Италии: В ДТП с участием гражданина Молдовы погиб 6-летний ребенок, а отец в критическом состоянии

Трагедия произошла в субботу, 31 января на регулируемом перекрестке в Сан-Поссидонио.

Источник: Комсомольская правда

На севере Италии в результате ДТП с участием гражданина Молдовы погиб шестилетний мальчик, а его отец находится в критическом состоянии. Внедорожник Volkswagen Tiguan, в котором ехала семья из Китая, был буквально смят автомобилем BMW, под управлением 42-летнего молдаванина, сообщает итальянская пресса.

Трагедия произошла в субботу на регулируемом перекрестке в Сан-Поссидонио. Согласно предварительным выводам дорожной полиции, 48-летний водитель Volkswagen (гражданин Китая, проживающий в Италии) выполнял поворот, когда в него на огромной скорости врезался двигавшийся навстречу BMW. Сила удара была настолько велика, что внедорожник отбросило на 40 метров к местному каналу. Ребенок погиб, а его отца зажало в искореженном салоне — спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы достать его и передать врачам реанимации.

Основной версией следствия на данный момент является критическое превышение скорости водителем BMW, из-за чего столкновение стало неизбежным и фатальным. Сам гражданин Молдовы и его пассажир-соотечественник отделались легкими ушибами.

