Трагедия в Италии: В ДТП с участием гражданина Молдовы погиб 6-летний ребенок, а отец в критическом состоянии

Трагедия произошла в субботу на регулируемом перекрестке в Сан-Поссидонио. Согласно предварительным выводам дорожной полиции, 48-летний водитель Volkswagen (гражданин Китая, проживающий в Италии) выполнял поворот, когда в него на огромной скорости врезался двигавшийся навстречу BMW. Сила удара была настолько велика, что внедорожник отбросило на 40 метров к местному каналу. Ребенок погиб, а его отца зажало в искореженном салоне — спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы достать его и передать врачам реанимации.