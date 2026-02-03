Выстрелил в учителя, одноклассников и взорвал петарду: подробности нападения на гимназию в Уфе

Сегодня около 11:00 в Уфе произошел тревожный инцидент в городской гимназии № 16. По данным МВД Башкирии, один из учеников 9 класса пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Подросток произвел несколько выстрелов, а также взорвал петарду.