Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выстрелил в учителя, одноклассников и взорвал петарду: подробности нападения на гимназию в Уфе

МВД раскрыло подробности нападения на гимназию № 16 в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня около 11:00 в Уфе произошел тревожный инцидент в городской гимназии № 16. По данным МВД Башкирии, один из учеников 9 класса пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Подросток произвел несколько выстрелов, а также взорвал петарду.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с росгвардейцами нападавший был задержан. На место также выезжал министр внутренних дел Башкирии Александр Воронежский.

Ранее в СМИ сообщалось о нападении девятиклассника на школу с предварительной информацией об одном ранении. Однако позже вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сделал заявление, опровергающее наличие пострадавших.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.