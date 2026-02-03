«По предварительной информации, один из учеников 9 класса Гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан», — говорится в сообщении ведомства.
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
