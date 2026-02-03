За день до стрельбы в школе Уфы девятиклассник предупредил о нападении

За день до нападения девятиклассник выложил в социальных сетях песню про стрельбу в школе и предупредил о нападении. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
— Ученик пришел в уфимскую гимназию № 16 с травматическим оружием и ранил учителя. Все свои действия он записывал на аудио и также опубликовал в Сеть, — говорится в публикации.
3 февраля в Уфе ученик девятого класса совершил нападение на территорию школы. Предполагаемый нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После этого первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем во время нападения девятиклассника на школу в Уфе.
В декабре прошлого года сообщалось, что в подмосковном Домодедове предотвратили нападение двух подростков на общеобразовательную школу. Суд заключил обвиняемых под стражу.