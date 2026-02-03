Мэр Уфы прибыл в школу, на которую напал подросток

В Уфе в здании одной из гимназий учащийся девятого класса, вооруженный пневматическим пистолетом и петардой, напал на людей. Об этом сообщает МВД по Башкирии. По данным ведомства, он выстрелил в учителя и троих детей.
Ситуацию прокомментировал вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. Он опроверг сообщения о том, что в результате инцидента есть пострадавшие.
На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы, включая реанимацию. Там же лично присутствует глава городской администрации Уфы Ратмир Мавлиев. В своем телеграм-канале мэр написал, что в данный момент устанавливаются все детали случившегося в Гимназии № 16, и поблагодарил оперативные службы за быструю реакцию.
— Все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно, — написал он.
