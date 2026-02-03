«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал нападение на гимназию в Уфе

Сегодня утром в Уфе произошел инцидент в гимназии № 16. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в учебном заведении. По словам руководителя региона, пострадавших в результате происшествия нет, а подросток уже задержан. Хабиров заявил, что ситуация находится на его контроле, и подробности выясняются.
Ранее МВД Башкирии информировало, что инцидент произошел около 11:00. По предварительным данным ведомства, ученик 9 класса пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, произвел несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Подросток был задержан прибывшими сотрудниками полиции и Росгвардии.
