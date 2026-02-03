МВД: Ученик, напавший на школу в Уфе, стрелял из пластикого пневмата

Ученик, напавший на уфимскую гимназию № 16, стрелял из пластикового пневматического автомата. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
— Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия, — уточнили в Telegram-канале.
За день до нападения девятиклассник выложил в социальных сетях песню про стрельбу в школе и предупредил о нападении. Все свои действия он записывал на аудио и также опубликовал в Сеть.
Инцидент произошел в Уфе утром 3 февраля. Предполагаемый нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После этого первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем во время нападения девятиклассника на школу в Уфе.