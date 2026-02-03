Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: Напавший на уфимскую школу девятиклассник стрелял в учителя и трёх одноклассников

В МВД сообщили детали нападения на гимназию в Уфе, где девятиклассник открыл огонь из пневматики. Указано, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 11:00, после чего здание было оцеплено полицией и Росгвардией.

На место прибыл глава МВД Башкирии Александр Воронежский. Установлено, что подросток, вооружённый пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. Нападавший задержан нарядом патрульно-постовой службы и бойцами Росгвардии. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства инцидента.

Напомним, ученик девятого класса проник с травматом в школу № 16 в Уфе. Подростка уже задержали.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.