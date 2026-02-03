МВД: Напавший на уфимскую школу девятиклассник стрелял в учителя и трёх одноклассников

На место прибыл глава МВД Башкирии Александр Воронежский. Установлено, что подросток, вооружённый пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. Нападавший задержан нарядом патрульно-постовой службы и бойцами Росгвардии. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства инцидента.
Напомним, ученик девятого класса проник с травматом в школу № 16 в Уфе. Подростка уже задержали.
