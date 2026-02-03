Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура врезалась в ограждение на трассе в Мытищах, движение перекрыто

Грузовик врезался в тросовое ограждение на 40-м километре трассы А-104 в Мытищах. Из-за ДТП движение автомобилей в сторону области перекрыто. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Грузовик врезался в тросовое ограждение на 40-м километре трассы А-104 в Мытищах. Из-за ДТП движение автомобилей в сторону области перекрыто. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение. Движение транспортных средств в сторону области перекрыто, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В аварии никто не пострадал. Сотрудники ДПС прибыли на место для установления всех обстоятельств. Водителям рекомендуют объезжать место ДТП. Сделать это можно через 26-й и 35-й километр трассы Дмитровское шоссе.

14 января грузовик опрокинулся на внешней стороне 27-го километра МКАД. В связи с этим движение машин было затруднено. Никто не пострадал.