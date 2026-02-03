Фура врезалась в ограждение на трассе в Мытищах, движение перекрыто

Грузовик врезался в тросовое ограждение на 40-м километре трассы А-104 в Мытищах. Из-за ДТП движение автомобилей в сторону области перекрыто. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.