Фура врезалась в ограждение на трассе в Мытищах, движение перекрыто

Грузовик врезался в тросовое ограждение на 40-м километре трассы А-104 в Мытищах. Из-за ДТП движение автомобилей в сторону области перекрыто. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение. Движение транспортных средств в сторону области перекрыто, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В аварии никто не пострадал. Сотрудники ДПС прибыли на место для установления всех обстоятельств. Водителям рекомендуют объезжать место ДТП. Сделать это можно через 26-й и 35-й километр трассы Дмитровское шоссе.
14 января грузовик опрокинулся на внешней стороне 27-го километра МКАД. В связи с этим движение машин было затруднено. Никто не пострадал.