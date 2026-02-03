СМИ: Напавший на уфимскую школу конфликтовал с учителями и одноклассниками

В Уфе девятиклассник, напавший на территорию школы, недавно перевелся в учебное заведение и имел конфликты с учителями и одноклассниками. Об этом сообщает Shot.
Школьники рассказали, что новенький почти не общался со сверстниками и не смог влиться в коллектив после перехода из другой школы. Эти обстоятельства, по их словам, могли повлиять на его поведение.
Нападавшего удалось задержать. Ученики 1, 5 и 9 классов были эвакуированы в подвал, а на территории школы дежурят сотрудники Росгвардии, дороги к учебному заведению перекрыла полиция, передает Telegram-канал.
По информации источников StarHit, девятиклассник специально выбрал день для нападения — в городе проходила учебная тревога во всех школах. Первые звуки выстрелов школьники приняли за сигнал тревоги.
За день до нападения девятиклассник выложил в социальных сетях песню про стрельбу в школе и предупредил о нападении. Сам инцидент произошел в Уфе утром 3 февраля. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем во время нападения девятиклассника на школу в Уфе.