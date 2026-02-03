Три человека погибли при пожаре в бывшем общежитии в Татарстане

В Зеленодольске произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Утром 3 февраля в комнате бывшего девятиэтажного общежития на улице Чапаева вспыхнул огонь, площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.
По оперативной информации, спасателям удалось эвакуировать девять человек, включая двоих детей. Однако при тушении пожара были обнаружены тела трех взрослых — двух мужчин и женщины. Их личности устанавливаются.
Предварительной причиной трагедии следствие называет неосторожное обращение с огнем. На место происшествия выехал городской прокурор, а прокуратура Татарстана взяла расследование под особый контроль.
