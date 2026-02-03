Ричмонд
Неисправная проводка чуть не сгубила бизнес в Приморье

В Дальнереченске чуть не оказался уничтожен пожаром продуктовый магазин на улице Школьной, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Пожар в торговом зале начался ночью. В магазине сработала пожарная сигнализация в штатном порядке, подав звуковой сигнал. Сторож незамедлительно обратился в экстренную службу, пожарные оперативно прибыли на место.

Причина пожара уже установлена — короткое замыкание в холодильном оборудовании.

Также короткое замыкание могло привести к пожару в многоквартирном доме на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке 31 января. Двухэтажный дом на восемь квартир очень старый, ветхий, обросший различными пристройками и имеющий неясный статус — то ли многоквартирный дом, то ли частный с подселением. По информации «Новостей VL.ru», одна из проживающих в доме семей — многодетная, переселения ждёт ещё с 2012 года. Официального заключения о причинах пожара ещё не было. Погорельцам предоставили места в пункте временного размещения на улице Нестерова, расследование пожара контролирует прокуратура.

МЧС Приморья напоминает о недопустимости использования неисправного электрооборудования и привлечения к его ремонту кустарных мастеров.