Неисправная проводка чуть не сгубила бизнес в Приморье

Также короткое замыкание могло привести к пожару в многоквартирном доме на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке 31 января. Двухэтажный дом на восемь квартир очень старый, ветхий, обросший различными пристройками и имеющий неясный статус — то ли многоквартирный дом, то ли частный с подселением. По информации «Новостей VL.ru», одна из проживающих в доме семей — многодетная, переселения ждёт ещё с 2012 года. Официального заключения о причинах пожара ещё не было. Погорельцам предоставили места в пункте временного размещения на улице Нестерова, расследование пожара контролирует прокуратура.