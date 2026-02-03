Ричмонд
Девятиклассник в Уфе выстрелил в учителя и трех одноклассников из пневмоавтомата

Школьник явился в гимназию с оружием.

Источник: Комсомольская правда

Ученик 9 класса в Уфе пришел в гимназию пневматическим автоматом и совершил несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, сообщает МВД Башкортостана.

Известно, что инцидент произошел в городской гимназии № 16. На место происшествия незамедлительно выехали полиция, Росгвардия и экстренные службы.

Как пишет «КП-Уфа», подростка обезвредили и задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным первого-вице-премьера Башкирии Урала Кильсенбаева, в ходе инцидента никто не пострадал, хотя в СМИ есть сообщения о ранении учителя.