СК: Уголовные дела возбуждены после стрельбы в гимназии в Уфе

Уголовные дела, в том числе дело о халатности, возбуждены по факту стрельбы в одной из гимназий Уфы. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.
«Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств», — отмечается в публикации.
Напомним, утром 3 февраля, в Уфе произошло ЧП: ученик девятого класса напал на одну из местных школ. По предварительным данным, у него было травматическое оружие.