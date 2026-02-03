Ричмонд
СК: Уголовные дела возбуждены после стрельбы в гимназии в Уфе

Следователи подключились к расследованию факта стрельбы в уфимской гимназии.

Источник: Комсомольская правда

Уголовные дела, в том числе дело о халатности, возбуждены по факту стрельбы в одной из гимназий Уфы. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.

«Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств», — отмечается в публикации.

Напомним, утром 3 февраля, в Уфе произошло ЧП: ученик девятого класса напал на одну из местных школ. По предварительным данным, у него было травматическое оружие.