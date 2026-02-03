Сотрудники ФСБ задержали в Москве иностранца с 5-килограммовой бомбой

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку диверсии на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области. В столице задержан 29-летний гражданин иностранного государства, действовавший по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Следствие установило, что задержанный был завербован представителем запрещенной в России украинской террористической организации через мессенджер Telegram. По указанию кураторов иностранец прибыл в РФ для совершения теракта на одном из объектов энергетики Подмосковья. В дальнейшем он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
При задержании у мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия массой 5 кг. Также обнаружен мобильный телефон с перепиской, подтверждающей подготовку к диверсии.
Против фигуранта возбуждены уголовные дела за подготовку диверсии и незаконное хранение взрывчатки.