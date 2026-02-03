Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали в Москве иностранца с 5-килограммовой бомбой

В столичном регионе задержан иностранец, готовивший атаку на объект энергетической инфраструктуры. По данным ФСБ, фигурант действовал по заданию украинских спецслужб и уже дал признательные показания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку диверсии на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области. В столице задержан 29-летний гражданин иностранного государства, действовавший по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Следствие установило, что задержанный был завербован представителем запрещенной в России украинской террористической организации через мессенджер Telegram. По указанию кураторов иностранец прибыл в РФ для совершения теракта на одном из объектов энергетики Подмосковья. В дальнейшем он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

При задержании у мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия массой 5 кг. Также обнаружен мобильный телефон с перепиской, подтверждающей подготовку к диверсии.

Против фигуранта возбуждены уголовные дела за подготовку диверсии и незаконное хранение взрывчатки.