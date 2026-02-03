Сотрудники ФСБ задержали в Москве иностранца с 5-килограммовой бомбой

Следствие установило, что задержанный был завербован представителем запрещенной в России украинской террористической организации через мессенджер Telegram. По указанию кураторов иностранец прибыл в РФ для совершения теракта на одном из объектов энергетики Подмосковья. В дальнейшем он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.