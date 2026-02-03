Силовики предотвратили подготовку взрыва на энергообъекте в Подмосковье

В Москве задержан иностранный гражданин, которого подозревают в подготовке взрыва на объекте энергетической инфраструктуры Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным спецслужбы, 29-летний иностранец был причастен к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию украинской террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации и связанной со спецслужбами Украины. В ходе оперативных мероприятий он дал признательные показания и подтвердил, что действовал по указаниям кураторов.
Следствие установило, что вербовка фигуранта проходила через мессенджер. После получения инструкций он прибыл в Россию, где должен был привести в действие самодельное взрывное устройство на одном из энергообъектов в Подмосковье. После совершения диверсии подозреваемый планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
В момент задержания у мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия. Масса взрывчатого вещества составляла около пяти килограммов. Также был изъят мобильный телефон с перепиской, в которой обсуждались детали подготовки диверсии и получаемые указания от куратора.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ, касающейся незаконного приобретения и ношения взрывных устройств, а также по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ — приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
