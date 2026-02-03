Силовики предотвратили подготовку взрыва на энергообъекте в Подмосковье

Следствие установило, что вербовка фигуранта проходила через мессенджер. После получения инструкций он прибыл в Россию, где должен был привести в действие самодельное взрывное устройство на одном из энергообъектов в Подмосковье. После совершения диверсии подозреваемый планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.