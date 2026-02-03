Ричмонд
В Москве 18 человек задыхаются в застрявшем лифте бизнес-центра

В грузовом лифте бизнес-центра «Оружейный» в Москве на Новослободской застряли 18 человек. По данным SHOT, люди жалуются на трудности с дыханием и просят о помощи.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл около часа назад: грузовой лифт остановился во время движения внутри здания на Оружейном переулке. На место происшествия выехали спасатели для оказания помощи и эвакуации людей.

Ранее в Арзамасе Нижегородской области произошёл инцидент с лифтом: пассажир упал с высоты восьмого этажа и получил серьёзные травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

