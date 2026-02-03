СК: Уголовные дела возбудили по факту нападения на школу в Уфе

Несколько уголовных дел возбудили по факту нападения девятиклассника на школу в Уфе. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в следственном управлении СК России по Республике Башкортостан.
— Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по Республике Башкортостан выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ города Уфы, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
На данный момент специалисты проводят комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
По данным СМИ, ученик, напавший на школу, недавно перевелся в учебное заведение и имел конфликты с учителями и одноклассниками. Новенький почти не общался со сверстниками и не смог влиться в коллектив.
Кроме того, за день до самого нападения девятиклассник выложил в социальных сетях песню про стрельбу в школе и предупредил о своих намерениях. Сам инцидент произошел в Уфе утром 3 февраля.