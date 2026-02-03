Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком Башкирии возбудил уголовные дела по ЧП в школе Уфы

Школьник пришел в гимназию и устроил стрельбу.

Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по РБ выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — заявили в ведомстве.

Кроме того, заместитель прокурора республики Андрей Маркин выехал на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из гимназий в Уфе. На месте инцидента он координирует действия правоохранительных органов. Прокуратура организовала проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственным органом.

Ранее Глава Башкирии прокомментировал нападение на школу в Уфе.

18+