Следком Башкирии возбудил уголовные дела по ЧП в школе Уфы

Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по РБ выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — заявили в ведомстве.
Кроме того, заместитель прокурора республики Андрей Маркин выехал на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из гимназий в Уфе. На месте инцидента он координирует действия правоохранительных органов. Прокуратура организовала проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственным органом.
