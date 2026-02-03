Следком Башкирии возбудил уголовные дела по ЧП в школе Уфы

Кроме того, заместитель прокурора республики Андрей Маркин выехал на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из гимназий в Уфе. На месте инцидента он координирует действия правоохранительных органов. Прокуратура организовала проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственным органом.