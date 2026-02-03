Режим ЧС сохраняется в Бодайбо, где сотни жителей остались без тепла и воды

В зоне бедствия до сих пор остаются 56 домов и 2 учреждения образования, где отсутствует водоснабжение и водоотведение.
С 31 января ежедневно проводятся совещания комиссии по ЧС. Сегодня участники совещания доложили, что после перемерзания основного трубопровода завершен монтаж обходного. Его протяженность составила 741 метр. Теперь главная задача — подать воду на насосную станцию и в котельные.
Некоторые из них уже работают, но часть трубопровода (речь идет о десятках метров) остается замороженной. Специалисты отогревают проблемные участки с помощью специальных трансформаторов, рассказали в муниципалитете.
«Главную сложность представляют собой замороженные участки питающих трубопроводов и сетей к жилым домам. Без их оттаивания запуск котельных неэффективен, так как вода не сможет циркулировать в системе», — пояснили в администрации Бодайбо.
Если центральный водопровод в ближайшее время не начнет работать полноценно, рассматривается альтернативный временный вариант — установка 10-кубовой емкости для работы на привозной воде. «Ожидается прибытие дополнительных технических специалистов и оборудования», — добавили в администрации округа.
Из нескольких десятков пострадавших от аварии домов 18 требуют ремонта системы отопления.
На 11 часов местного времени 3 февраля 1018 человек подали заявления о компенсационных выплатах. Власти планируют начать их 5 февраля — деньги будут поступать на банковские карты граждан. Обсуждается также вопрос расселения аварийных домов.
«В среду в Бодайбо прибудет еще одна группа технических специалистов, доставим необходимые материалы для восстановительных работ. Прошу очень внимательно подсчитать, какие еще силы и средства необходимы», — цитирует губернатора Игоря Кобзева пресс-служба областного кабмина.
Между тем 3 февраля температура воздуха в Бодайбо опустится до −26, ночью ожидается до 35 градусов мороза, передает ТАСС.
«Работу в формате ежедневных заседаний КЧС не прекращаем», — заявил глава региона.