Режим ЧС сохраняется в Бодайбо, где сотни жителей остались без тепла и воды

С 31 января ежедневно проводятся совещания комиссии по ЧС. Сегодня участники совещания доложили, что после перемерзания основного трубопровода завершен монтаж обходного. Его протяженность составила 741 метр. Теперь главная задача — подать воду на насосную станцию и в котельные.