53-летний сын застрелил свою пожилую мать и скрылся

Тело 82-летней гражданки Германии обнаружили в воскресенье в квартире жилого комплекса Sunflowers на юге Тенерифе после звонка соседей, услышавших выстрелы, сообщает газета El País.
Рядом с женщиной нашли несколько гильз и записку с извинениями, предположительно, оставленную сыном. Уточняется, что 53-летний мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле своей сестры — однако через несколько часов его задержали полицейские.
По данным полиции, подозреваемого готовят к предстоящему судебному слушанию. Представитель правоохранительных органов заявил: «Как именно произошло это преступление, до сих пор неясно, в настоящее время ведется расследование».
Ранее сообщалось, что житель ДНР задушил свою мать проводом, потому что она сильно храпела во сне.