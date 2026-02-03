Ричмонд
Появилось видео с территории гимназии в Уфе, на которую напал подросток

Опубликовано видео с территории уфимской гимназии, на которую напал подросток.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появилось видео, снятое на территории в уфимской гимназии № 16 сразу после инцидента со стрельбой.

Напомним, сегодня утром в гимназии № 16 произошел инцидент. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Хабиров заявил, что пострадавших нет, подросток задержан, а ситуация находится на его контроле.

Ранее МВД Башкирии сообщало, что около 11:00 ученик пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, произвел несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший на место происшествия, отметил оперативную реакцию всех служб.

