Появилось видео с территории гимназии в Уфе, на которую напал подросток

В социальных сетях появилось видео, снятое на территории в уфимской гимназии № 16 сразу после инцидента со стрельбой.
Напомним, сегодня утром в гимназии № 16 произошел инцидент. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Хабиров заявил, что пострадавших нет, подросток задержан, а ситуация находится на его контроле.
Ранее МВД Башкирии сообщало, что около 11:00 ученик пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, произвел несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший на место происшествия, отметил оперативную реакцию всех служб.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.