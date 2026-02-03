Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе подросток пришел в школу с пластиковым пневматическим автоматом

Ученик 9-го класса совершил нападение в гимназии № 16 в Уфе.

Подросток, совершивший нападение на школу в Уфе, пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в МВД Башкортостана.

«Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду», — раскрыли в МВД подробности произошедшего.

Подростка задержали прибывшие в школу сотрудники патрульно-постовой службы полиции и сотрудники Росгвардии.

Обстоятельства нападения на школу выясняются.

По данным МВД республики, нападение на уфимскую гимназию № 16 совершил ученик 9-го класса. ЧП произошло около 11:00.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что при нападении подростка в школе Уфы никто не пострадал.