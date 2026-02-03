В Уфе подросток пришел в школу с пластиковым пневматическим автоматом

Подросток, совершивший нападение на школу в Уфе, пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в МВД Башкортостана.
«Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду», — раскрыли в МВД подробности произошедшего.
Подростка задержали прибывшие в школу сотрудники патрульно-постовой службы полиции и сотрудники Росгвардии.
Обстоятельства нападения на школу выясняются.
По данным МВД республики, нападение на уфимскую гимназию № 16 совершил ученик 9-го класса. ЧП произошло около 11:00.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что при нападении подростка в школе Уфы никто не пострадал.