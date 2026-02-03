Ричмонд
Обстановку в гимназии в Уфе после нападения ученика сняли на фото

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в своем Telegram-канале фото из гимназии, на которую сегодня напал ученик девятого класса.

Источник: https://t.me/ratmirmavliev/7926

Напомним, во вторник ученик девятого класса гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Подростка уже задержали.

По информации первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева, в результате нападения пострадавших нет.

«По инциденту в Гимназии № 16, все обстоятельства выясняем. Сам на месте», — подписал Мавлиев фото.

По словам главы города, все службы среагировали оперативно.