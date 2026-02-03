Mash: В России начали изымать номера «АМР» вслед за «ЕКХ»

В России у водителей начали изымать номера с комбинацией букв «АМР» после того, как ранее такой же процедуре подверглись автомобилисты, на машинах которых были регистрационные знаки «ЕКХ». Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Telegram-канале Mash.
— Номера серии «АМР» начали изымать в России вслед за легендарными «ЕКХ». Только в Московском регионе конфисковали 15 таких комбинаций, — говорится в публикации.
Номера с комбинацией «АМР» и с 97-м регионом изымают, потому что они считаются правительственными. Кроме того, такие же санкции применяют к водителям с такой же серией, но на 99-м и 77-м регионах. Сотрудники ДПС контролируют ситуацию на дорогах и останавливают машины с этими номерами. В интернете также не получится приобрести такой регистрационный знак. Продажу номеров, которые стоили до 35 миллионов рублей, решили запретить.
Ранее стало известно об изъятии номеров «ЕКХ». Причиной такого решения СМИ назвали угрозу компрометации сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, автомобили с такими номерами находятся под постоянным вниманием иностранных специальных служб или недоброжелателей.