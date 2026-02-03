Mash: В России начали изымать номера «АМР» вслед за «ЕКХ»

Номера с комбинацией «АМР» и с 97-м регионом изымают, потому что они считаются правительственными. Кроме того, такие же санкции применяют к водителям с такой же серией, но на 99-м и 77-м регионах. Сотрудники ДПС контролируют ситуацию на дорогах и останавливают машины с этими номерами. В интернете также не получится приобрести такой регистрационный знак. Продажу номеров, которые стоили до 35 миллионов рублей, решили запретить.