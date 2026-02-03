Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Задержанным от 18 до 53 лет». СОБР и ОМОН по одному делу задержали шестерых белорусов, которым грозит по 20 лет тюрьмы

Бойцы СОБР и ОМОН задержали шесть человек в Беларуси, которым грозит по 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси задержаны шесть «работников» наркомаркета. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Изначально наркоконтроль задержал 53-летнего жителя Осиповичей. А дальнейшая проверка вывела на след еще пяти преступников.

При силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД и ОМОНа в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах задержали пятерых курьеров в возрасте от 18 до 35 лет, которые «работали» на тот же наркомаркет.

В тайниках нашли и изъяли более 700 граммов опасного психотропа. Возбуждено уголовное дело о незаконном наркосбыте в составе организованной группы. Фигурантам грозит по 20 лет тюрьмы.

И мы писали, как минский пенсионер остановил аферу на 200 тысяч рублей.

А еще мы писали, что три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске.