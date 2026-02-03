«Задержанным от 18 до 53 лет». СОБР и ОМОН по одному делу задержали шестерых белорусов, которым грозит по 20 лет тюрьмы

В Беларуси задержаны шесть «работников» наркомаркета. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Изначально наркоконтроль задержал 53-летнего жителя Осиповичей. А дальнейшая проверка вывела на след еще пяти преступников.
При силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД и ОМОНа в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах задержали пятерых курьеров в возрасте от 18 до 35 лет, которые «работали» на тот же наркомаркет.
В тайниках нашли и изъяли более 700 граммов опасного психотропа. Возбуждено уголовное дело о незаконном наркосбыте в составе организованной группы. Фигурантам грозит по 20 лет тюрьмы.
И мы писали, как минский пенсионер остановил аферу на 200 тысяч рублей.
А еще мы писали, что три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске.