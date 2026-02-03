Из-за нападения подростка на уфимскую гимназию завели уголовные дела

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела по факту инцидента в гимназии № 16 города Уфы, где сегодня утром произошла стрельба. Как сообщает ведомство, руководство и следователи следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия. Молодой человек, устроивший стрельбу, был задержан. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе по статье о халатности.