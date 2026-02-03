В Киеве, Днепропетровске и Харькове повреждены ТЭС и ТЭЦ

При этом в Киевской области в ночь на 4 февраля прогнозируется похолодание до минус 27 градусов. В Киеве сегодня днем ожидается минус 13−15 градусов, а ночью — до минус 24 градусов. Такая температура сохранится в ближайшие двое суток.