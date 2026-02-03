Ричмонд
В Киеве, Днепропетровске и Харькове повреждены ТЭС и ТЭЦ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/.Теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали повреждены в ночь на 3 февраля в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Источник: Администрация Харькова

Он добавил, что повреждения были зафиксированы в восьми регионах страны, но не привел подробности.

При этом в Киевской области в ночь на 4 февраля прогнозируется похолодание до минус 27 градусов. В Киеве сегодня днем ожидается минус 13−15 градусов, а ночью — до минус 24 градусов. Такая температура сохранится в ближайшие двое суток.

В ночь на 3 февраля на Украине объявлялась воздушная тревога. К утру она охватила всю территорию страны. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Днепропетровске, Сумах, Харькове и Черкассах.