В Киеве, Днепропетровске и Харькове повреждены ТЭС и ТЭЦ

Он добавил, что повреждения были зафиксированы в восьми регионах страны, но не привел подробности.
При этом в Киевской области в ночь на 4 февраля прогнозируется похолодание до минус 27 градусов. В Киеве сегодня днем ожидается минус 13−15 градусов, а ночью — до минус 24 градусов. Такая температура сохранится в ближайшие двое суток.
В ночь на 3 февраля на Украине объявлялась воздушная тревога. К утру она охватила всю территорию страны. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Днепропетровске, Сумах, Харькове и Черкассах.