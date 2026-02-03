Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Владивосток — Москва задержали из-за позднего прилета самолета из столицы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рейс из Владивостока в Москву, выполняемый авиакомпанией iFly по программе «мокрого лизинга», задержан из-за позднего прилета самолета из Москвы. Об этом сообщили в «Аэрофлоте».

Источник: РИА "Новости"

«Вылет рейса SU5801 Владивосток- Москва за 3 февраля, выполняемого авиакомпанией “АйФлай” по программе “мокрого лизинга”, задержан в связи с поздним прилетом самолета из Москвы. Вылет рейса планируется на 18:00 местного времени (11:00 мск)», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, а также предоставление напитков и питания.

Ранее сообщалось, что больше 300 пассажиров ждут вылета рейса из Владивостока в Москву, который задержали на девять часов. Приморская транспортная прокуратура контролирует предоставление обязательных услуг пассажирам.